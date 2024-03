Pacu: traficante foragido da justiça elogia e apoia vereadora Jackie, em Itamarati

Em áudio, “Pacu”, preso com 100 quilos de droga e que sonha em ser prefeito do município, elogia a atuação da parlamentar, que também tem condutas suspeitas





Um áudio que circula por Itamarati, município distante 983 quilômetros da capital, revela o estranho e perigoso apoio de “Pacu”, traficante foragido da Justiça à vereadora Jackie Freitas de Lima. Em mensagem enviada a um grupo virtual, o criminoso diz que “a Jackie fala tudo que nós vem falando, que é verdade’.

A Jackie citada no áudio é uma vereadora de primeiro mandato de Itamarati, que venceu as eleições de 2020 em último lugar, com apenas 202 votos. Teve apoio de apenas 3,62% do eleitorado. Mesmo sem atuação expressiva na cidade e sem projetos sociais em andamento, é elogiada por “Pacu”. O criminoso diz claramente “A Jackie está de parabéns”.

Escutem a voz do Pacu:

As falas de “Pacu”, criminoso preso pela Polícia Militar juntamente com o comparsa Sabino, em março de 2022, com um carregamento de 100 quilos de “óxi” (droga altamente viciante, derivada da cocaína) causaram pavor na população. O criminoso espalhou no munícipio, no ano passado, suas intenções de ser pré-candidato a prefeito de Itamarati em 2024. O fato foi divulgado por portais na época. Notícias | PARECE MENTIRA, MAS NÃO É: traficante conhecido como ‘Pacu’, preso com 100 quilos de drogas em Itamarati, anuncia que será candidato a prefeito da cidade em 2024 | Portal do Zacarias – A verdade da informação em primeiro lugar!

Para ter a ousadia de apresentar seu nome como candidato a prefeito, foi especulado na época que “Pacu” teria um grande apoiador para alavancar sua candidatura. Após as parabenizações à vereadora Jackie, ficou claro que o alicerce do criminoso na realidade usa saia e já tem mandato no município.

Vereadora e dinheiro suspeito

Em março de 2023, a vereadora Jackie Freitas de Lima ganhou destaque na imprensa local (Vereadora de Itamarati quer de volta dinheiro pego pela PF nas eleições – realtime1.com.br) após ter negado pela Justiça o direito de se apropriar de R$ 19,6 mil apreendidos pela Polícia Federal durante fiscalização no Aeroclube de Manaus.

A quantia foi encontrada com Vinícius Cassiano Mendes. Ele declarou que era funcionário da empresa Eiru Cargo Express. Segundo Vinícius, o dinheiro foi entregue por Jackson Freitas, que seria irmão da gerente da empresa Jack Freitas, pessoa que receberia o malote em Itamarati.

A vereadora afirmou que Vinícius estava a serviço dela, mas não conseguiu comprovar para a Justiça o vínculo empregatício, assim como a origem do dinheiro. Outro fato chamou atenção do Ministério Público: Jackie Freitas escondeu que era vereadora de Itamarati. O mandato parlamentar só foi descoberto ao longo do inquérito policial.

Tráfico tenta dominar a região

A possível associação de criminosos com uma parlamentar pode aumentar ainda mais a força do tráfico na micorregião do Juruá. A população dos municípios de Eirunepé, Ipixuna, Carauari, Envira, Guajará Juruá e Itamarati têm sofrido com o aliciamento de jovens e adultos pelos traficantes para transportar drogas assim como pelo comércio clandestino dos entorpecentes que causam dependência difícil de reverter.

Normalmente, os criminosos não se concentram em uma única área. Eles aterrorizam várias cidades. A operação que apreendeu os traficantes “Sabino” e “Pacu”, por exemplo, iniciou em Eirunepé, mas os criminosos só foram presos pela polícia em Itamarati, após denúncia anônima. Posteriormente, “Pacu” fugiu e até hoje está foragido.

