Palmeiras e Grêmio decidem título da Copa do Brasil de 2020, no Allianz Parque

Palmeiras e Grêmio decidem a Copa do Brasil de 2020 neste domingo, às 18h (de Brasília), em jogo que será disputado no Allianz Parque, em São Paulo. A partida marca também como o encerramento da temporada esportiva de 2020. Acompanhe aqui em Tempo Real, com vídeos exclusivos de lances e gols.

No jogo de ida, disputado em Porto Alegre, o Verdão venceu por 1 a 0. O resultado dá aos paulistas a vantagem de poder empatar para ficar com o título. Os gaúchos precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão para as cobranças de pênaltis ou por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal.

O Palmeiras terá mudanças no titular porque Luan terá de cumprir suspensão automática. Por outro lado, Patrick de Paula está novamente à disposição, recuperado de Covid-19. Atual campeão paulista e da Libertadores, o Verdão tenta fechar a temporada com três títulos expressivos, algo que não ocorre no clube desde 1993.

De contrato renovado, Renato Portaluppi deixou aberta a possibilidade de fazer mudanças na equipe para a decisão. O garoto Vanderson pode aparecer na lateral direita, e Ferreira é cotado por uma vaga no time. O certo é que o treinador promete uma postura diferente para o Tricolor buscar a virada pelo hexa.

Transmissão: a TV Globo transmite a partida com narração de Cleber Machado e comentários de Paulo Nunes e Caio Ribeiro. O jogo também será transmitido pelo SporTV, com narração Gustavo Villani e comentários de Maurício Noriega e Pedrinho.

G1