Parceria entre Sejusc e Solar Coca-Cola garante vagas de emprego para mulheres em Manaus

Na manhã deste sábado (1º/06), mais de 200 mulheres participaram de um encontro no Centro de Convenções Vasco Vasques, promovido pelo Governo do Amazonas, em parceria com a Solar Coca-Cola. A empresa apresentou as diretrizes do seu programa Solar Portas Abertas, que oferece vagas de emprego exclusivas para mulheres assistidas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).





Entre as participantes estava Carla Gonçalves, de 48 anos, que busca uma vaga de auxiliar de serviços gerais após dois meses desempregada. “Estou correndo atrás de oportunidade e espero que eu consiga. Achei ótimo tudo o que vi aqui, foi maravilhoso e é disso que a gente precisa, de oportunidade”, afirmou Carla.

O processo seletivo para cerca de 30 vagas ocorrerá em duas etapas. Na primeira, as candidatas cadastrarão seus currículos em uma plataforma específica, acessada via QR Code. As selecionadas na primeira etapa visitarão a empresa na zona norte de Manaus para entrevistas na segunda fase, ainda na primeira quinzena de junho.

Sofia Fontes, especialista em relações governamentais da Solar Coca-Cola, destacou que as vagas são efetivas e para início imediato. As candidatas não selecionadas ficarão no banco de dados da empresa para futuras oportunidades. “Estamos aqui com a Sejusc para acolher e captar esses currículos. Hoje, somos o segundo maior produtor no Brasil e o 15º no mundo, e queremos fomentar o ingresso de mulheres na nossa companhia com o Solar Portas Abertas exclusivo ao público feminino”, explicou Sofia.

A representante da Solar também mencionou o plano verão da empresa, que oferece oportunidades temporárias que podem se tornar efetivas. “Essas mulheres têm segurança em ter todos os seus direitos trabalhistas garantidos, e há a possibilidade de conquistar uma vaga efetiva”, completou Sofia.

A Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM), que desenvolve atividades para amparar mulheres em situação de vulnerabilidade, teve papel crucial na concretização desta parceria. Lilian Gomes, secretária executiva de Políticas para Mulheres, destacou a importância da iniciativa. “A Sejusc busca fortalecer parcerias e criar novas oportunidades. Hoje, trouxemos mulheres de diversas associações beneficiadas pelos nossos serviços”, afirmou Lilian.

Ela também mencionou o Projeto Delas, coordenado para promover a interação das mulheres com o mercado de trabalho, capacitando aquelas sem qualificações para novas oportunidades, como a parceria com a Solar Coca-Cola.

A SEPM oferece atendimentos específicos para casos de violência em várias zonas de Manaus, com endereços disponíveis no site da Sejusc.