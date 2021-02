Parintins adota nova medidas de combate ao coronavírus

Para fortalecer o combate ao coronavírus, a Prefeitura de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) vai adotar novas medidas nos hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo e também nas unidades básicas de saúde referenciadas no tratamento de covid-19. Todos os profissionais integrados no sistema municipal de saúde poderão ser disponibilizados para atuação nas unidades de saúde que atuam no tratamento de covid-19.

Outra medida adotada por meio do decreto é a utilização de profissionais do programa Mais Médicos nas unidades referenciadas para tratamento de covid-19. Além do decreto que estabelece mudanças na estrutura de tratamento da Covid, a Prefeitura adotou um novo protocolo nutricional com vitaminas e minerais para fortalecer a imunidade dos pacientes.

Segundo o médico responsável pelo protocolo, Dr. Jorge Masullo, a utilização do aporte vitamínico diminui riscos de desenvolvimento de casos graves da doença. “Se inflama menos, a recuperação é muito maior e ele não vai até a hospitalização ou ficar grave”, explica.

Parintins já registrou mais de 8,1 mil casos de covid-19. O número de mortes na cidade chega a 216, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).