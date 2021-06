Parintins terá mutirão de vacinação para pessoas a partir de 23 anos

Neste sábado (26), Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) terá um mutirão de vacinação contra covid-19. Os contemplados serão pessoas a partir de 23 anos sem comorbidades.

Para atender a população, foram montados quatro pontos de vacinação: Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda, na Francesa; UBS Waldir Viana, no São Benedito; e UBS Francisco Galliani, no Itaúna 2, além do drive-thru na Praça da Catedral. O horário de vacinação será das 8h às 17h.

O Governo do Estado enviou 15 mil doses de vacina contra a Covid-19 para ação em Parintins. Para receber o imunizante, a população deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). Equipes da SES-AM irão atuar na vacinação junto com os profissionais de saúde do município e também reforçar o atendimento de urgência e emergência no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, onde também estarão equipes da FVS-AM.