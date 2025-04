“Páscoa na Floresta” encerra programação com festa no parque Gigantes da Floresta

A programação especial de Páscoa chega ao fim neste domingo, 20/4, com uma grande celebração no parque Gigantes da Floresta, localizado no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A iniciativa, promovida pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), oferece uma tarde de lazer, cultura e diversão gratuita para toda a família.





Com início às 15h, o evento “Páscoa na Floresta” tem como foco o público infantil. A programação conta com apresentações culturais, brincadeiras temáticas e a participação especial do coelhinho da Páscoa.

A ação marca o encerramento das atividades promovidas ao longo da semana, com foco no espírito de renovação, solidariedade e integração entre as comunidades. A proposta foi oferecer momentos de alegria e encantamento, valorizando o convívio familiar e a infância por meio de atividades recreativas e culturais.