Pé-de-Meia começa a ser pago na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (25), o governo federal fará o pagamento de mais uma parcela do benefício Pé-de-Meia. Os pagamentos serão feitos até dia 2 de dezembro.





A parcela, no valor de R$ 200, será paga de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante. O pagamento é referente ao Incentivo-Frequência e será depositado em conta Poupança Caixa Tem, aberta automaticamente em nome dos beneficiários. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

O Pé-de-Meia é destinado a alunos que estejam cursando o ensino médio na rede pública e que tenham entre 14 e 24 anos, e a estudantes da EJA da rede pública, com idade entre 19 e 24 anos. Além disso, devem ser integrantes de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham renda, por pessoa, de até meio salário mínimo, possuir CPF regular, e frequência mensal de, no mínimo, 80% nas aulas.

Além do incentivo por frequência de R$ 200, o aluno recebe depósitos de R$ 1 mil ao final de cada ano concluído com aprovação, que ficarão como uma poupança e poderão ser sacados após a formatura do ensino médio, e o Incentivo-Enem, no valor de R$ 200, para estudantes do 3º ano que participarem do Enem.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO PÉ-DE-MEIA

Mês de Nascimento | Dia do Pagamento

Janeiro e Fevereiro → 25/11

Março e Abril → 26/11

Maio e Junho → 27/11

Julho e Agosto → 28/11

Setembro e Outubro → 29/11

Novembro e Dezembro → 2/12