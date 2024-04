Peritos encontram celulares em barco com corpos que estava à deriva no Pará

Peritos descobriram 27 celulares a bordo de um barco à deriva, juntamente com corpos, na costa do Pará. Os dispositivos foram encaminhados para análise em Brasília.

Os dados obtidos dos celulares serão utilizados em conjunto com a cooperação internacional para identificar os ocupantes.





Exames forenses nos corpos foram realizados em Belém, seguindo padrões internacionais. Enquanto isso, os corpos serão temporariamente sepultados até que a identificação seja concluída e as famílias possam ser notificadas oficialmente.

Documentos indicam que as vítimas provavelmente eram originárias de Mali e Mauritânia, e estima-se que cerca de 25 pessoas estavam a bordo com base nos 27 celulares encontrados, juntamente com 25 capas de chuva.