Permissionários retornam à feira Manaus Moderna, após dois meses na feira flutuante

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Júnior, estará nesta segunda-feira, 2/8, atendendo a imprensa para falar das transferências dos permissionários da feira flutuante para a Manaus Moderna, que passou por obras de reparo, finalizadas pela Prefeitura de Manaus neste domingo, 1º/8, por determinação do prefeito David Almeida.

Com o início da vazante, as áreas do peixe e da carne da feira da Manaus Moderna receberam serviços como substituição de cerâmicas, troca de luminárias, tomadas, interruptores e disjuntores, revisão nas calhas, substituição de grades, desentupimento do sistema de esgoto, lavagem, sanitização e limpeza geral nos espaços.

A ação rápida da Prefeitura de Manaus, no início da enchente, garantiu renda e um espaço digno para 221 feirantes, que por mais de dois meses ocuparam a primeira feira flutuante do Brasil.