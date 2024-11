Pílula única para parar de fumar é lançada pelo NHS, no Reino Unido

O Serviço de Saúde do Reino Unido (NHS) lançou uma pílula de dose única que promete ajudar quem quer parar de fumar. Basta tomar uma vez por dia o comprimido chamado de Vareniclina. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relaciona dezenas de doenças ao ato de fumar, como diabetes, problemas cardíacos e gastrointestinais.





Só no Reino Unido, mais de 400 mil pessoas são hospitalizadas, por ano, em decorrência de problemas de saúde causados pelo fumo. A ideia é que a pílula única ajude essas pessoas que, sozinhas, têm dificuldades de superar a dependência.

Para a presidente-executiva do NHS do Reino Unido, Amanda Pritchard, a medicação é chamada de “divisor de águas”.

O medicamento em si

A Vareniclina é produzida pela empresa farmacêutica Teva UK. A pílula de dose única combate os desejos e neutraliza muitos dos sintomas associados à abstinência de nicotina.

De acordo com especialistas, a pílula deve ser usada como apoio ou suporte. Também só pode ser tomada, se houver prescrição médica. A expectativa é que uma em cada quatro pessoas pare de fumar com ajuda da medicação.

“Esta pílula simples e diária pode mudar o jogo para pessoas que querem parar de fumar e é outro passo vital em direção à prevenção”, afirmou Amanda.

Grandes desafios

De acordo com a presidente do Serviço de Saúde do Reino Unido, enfrentar a dependência química relativa ao fumo segue como desafio no Reino Unido e no mundo.

“Fumar continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública enfrentados pelo NHS e tem impactos devastadores no corpo – dos pulmões ao coração, sangue e cérebro, além de aumentar o risco de câncer, diabetes e derrame”, disse Amanda.

O lançamento da Vareniclina foi anunciado logo após o Projeto de Lei do Tabaco. Para a Secretaria de Saúde do Reino Unido, o equivalente ao Ministério da Saúde, é necessário prevenir e evitar adiamentos de planos, segundo o jornal Metro.

Fonte: Só Notícia Boa