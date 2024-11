Pistoleiro de grupo criminoso é preso no Centro de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com o apoio da Delegacia Fluvial (Deflu) e do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu, nesta quarta-feira (20/11), Odemiro Soares de Souza Filho, 20, conhecido como “Caçula”, e Josué Júnior de Souza Ribeiro, 20. As prisões foram efetuadas no âmbito da Operação Protetor.





A Operação Protetor faz parte do Programa Nacional de enfrentamento às organizações criminosas e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, a ação policial ocorreu após denúncias anônimas indicando que ”Caçula”, apontado como pistoleiro de um grupo criminoso, estaria em uma embarcação com destino ao estado do Pará. Com base nessas informações, a equipe de investigação conseguiu identificar o barco.

“Em seguida, com o apoio dos policiais civis da Deflu, o barco foi localizado e interceptado. Durante a abordagem, foi constatado que, além de ‘Caçula’, havia um segundo indivíduo, identificado como Josué, na embarcação. Na ocasião, foi verificado que Josué tinha um mandado em razão de sentença condenatória em seu nome, o qual foi cumprido”, explicou o delegado.

Crimes

De acordo com o delegado, Odemiro Soares seria responsável por pelo menos dois homicídios registrados na capital. Ele confessou a autoria dos crimes e ainda indicou o local onde um dos corpos foi deixado. Ambos os homicídios ocorreram em 2023, no Centro de Manaus.

“Hoje, de forma exitosa, conseguimos retirar de circulação esse indivíduo de alta periculosidade. Estas prisões são uma resposta à população, demonstrando que estamos sempre prontos para garantir a segurança de todos”, finalizou Cunha.

Procedimento

Odemiro Soares de Souza Filho responderá pelo crime de homicídio. Ele será encaminhado para audiência e ficará à disposição da Justiça.

Já Josué Júnior de Souza Ribeiro foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de roubo.