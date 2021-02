Polícia apreende cargas de gasolina, diesel marítimo e botijas de gás sem licença

AMAZONAS – Durante patrulhamento no Rio Solimões na manhã de domingo (07/02), equipes da Base Fluvial Arpão realizaram apreensão de 90 mil litros de gasolina, 70 mil litros de Diesel Marítimo e 400 botijas de gás GLP, sem licença. A carga estava em uma embarcação e balsa tanque, oriunda de Tefé, e tinha como destino a capital amazonense. Na ocasião, um homem de 59 anos foi preso.

As prisões ocorreram em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). De acordo com a polícia, a abordagem ocorreu nas proximidades da Vila Laranjeira. A embarcação estava transportando as substâncias perigosas sem as exigências estabelecidas em leis do Órgão Ambiental Regulador para transporte, o que poderia ocasionar acidentes graves, como explosões.

O responsável pelo transporte foi encaminhado ao cartório da Base Arpão para a realização dos procedimentos legais.

O prejuízo ao crime está estimado em R$ 914 mil.

A Base Arpão foi criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Operação “Hórus” é um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. As denúncias podem ser feitas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia em todo o estado.

Denúncias – Transportar, armazenar substância tóxica, perigosa ou que causam danos à saúde humana ou ao meio ambiente sem licença ou exigências estabelecidas em leis é crime e pode ser denunciado ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.