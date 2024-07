Polícia apreende cerca de 12 kg de drogas escondidos dentro de embarcação, em Coari

Cerca de 12 quilos de entorpecentes camuflados em rolos de corda e em pedaços de ferro foram apreendidos, na madrugada desta terça-feira (02/07). As drogas foram localizadas pelas equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) em conjunto com as Polícias Militar (PMAM), Civil (PC-AM) em operação na Base Fluvial Arpão 1, durante abordagem a uma embarcação, nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Ainda na ação, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas.





As apreensões foram realizadas por volta de 00h30, na embarcação Sagrado Coração de Jesus, oriunda do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e tinha como destino a capital Amazonense.

Durante abordagem aos passageiros e revistas nas bagagens, os policiais receberam a informação que uma mulher de 25 anos, estava transportando entorpecentes em uma mala na cor rosa. Com o apoio do cão polícia Xerife, da Companhia Independente com Cães (CipCães), as equipes localizaram o acessório.

Ao terem aberto a mala, os policiais encontraram as cordas. Os criminosos camuflaram a droga dentro de uma mangueira de jardim. Após perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi constatado que se tratava de cocaína.

No total, foram apreendidos 4,5 quilos de cocaína, um aparelho celular e a quantia de R$ 175 em espécie. Toda a apreensão foi avaliada em R$ 399 mil. A mulher, suspeita de ser a responsável pelo transporte, foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Outra ocorrência

Ainda na mesma embarcação e durante a revista, o cão Xerife, sinalizou que havia entorpecentes entre as madeiras de uma cama, que estava em um dos compartimentos da embarcação. Após os agentes verificarem, foi localizado 16 peças de metalon (barras de ferro) com cocaína e pasta-base de cocaína.

Os policiais identificaram nas câmeras de monitoramento, um homem de 54 anos de nacionalidade colombiana, que embarcou o objeto no barco. Foram apreendidos 2,6 quilos de cocaína e 5 quilos de pasta-base de cocaína. Totalizando um prejuízo ao crime de R$ 448 mil.

Prisão

O homem e a mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para os procedimentos de polícia judiciária.