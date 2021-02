Polícia apreende dupla de adolescentes por posse e venda de drogas no Parque 10

Policiais Militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na segunda-feira (22), apreenderam dois adolescentes, ambos com 16 anos, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus.

Segundo relatos dos policiais envolvidos na ação, a apreensão foi por volta das 13h30, quando a guarnição da viatura 6332, recebeu informações de uma possível venda de entorpecente envolvendo os adolescentes no Beco Charles Chaplin, Comunidade Jacarezinho, no Parque 10. Após a denúncia, os policiais foram ao local indicado e constataram a venda de entorpecente; os suspeitos tentaram fugir, mas foram surpreendidos com a ação rápida da polícia.

Com os adolescentes, os policiais encontraram 56 gramas de entorpecente com característica de maconha, 47 pinos de substância com característica de cocaína, quatro papelotes de entorpecente com característica de oxi, uma balança de precisão, cinco celulares, R$ 45 em espécie, três sacolas de pinos vazios e um relógio.

Diante do fatos, os materiais e a dupla foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais – DEAAI para as providências cabíveis.