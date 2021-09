Polícia apreende pássaros silvestres, avaliados em R$ 60 mil, em embarcação

AMAZONAS – Seis pássaros silvestres da raça Curió foram apreendidos, na noite de sábado (11), por agentes da Base Arpão durante as fiscalizações em uma embarcação identificada como Comandante Kauan. As aves ilegais estão avaliadas em R$ 60 mil e estavam no barco oriundo do município de Cruzeiro do Sul (AC) com destino à capital amazonense. O proprietário da embarcação, um homem de 57 anos, foi detido em flagrante.

Segundo o relatório policial, no momento em que estavam fazendo a revista na embarcação, os agentes encontraram as seis aves sendo transportadas sem as documentações necessárias e sem o documento de procedência das aves, expedido pelo órgão ambiental competente. Em depoimento, o proprietário informou que as aves seriam entregues para duas pessoas no Porto de Manaus e que não tinha mais detalhes sobre a procedência da espécie.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão. Após prestar depoimento, o proprietário foi autuado pelo crime ambiental de transporte ilegal de espécime da fauna terrestre nativa ou em rota migratória.