Polícia Civil solicita prisão preventiva de cantor que agrediu namorada em Manaus

MANAUS | A Polícia Civil do Amazonas informou, nesta terça-feira (8), que solicitou à Justiça a prisão preventiva do cantor Diego Damasceno, de 29 anos, pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica após agredir a namorada Kaline Milena, de 30 anos, na madrugada da última segunda-feira (7), em Manaus.





Segundo Kaline, o crime aconteceu após uma crise de ciúmes de Diego, que não gostou de um vídeo gravado por ela para um trabalho publicitário. Durante a agressão com socos, a vítima teve três dentes quebrados e precisou ser hospitalizada. Ela e o cantor mantinham um relacionamento há quase um ano.

Por meio do nota, a polícia informou ainda que, além do pedido de prisão preventiva contra o cantor, também foram solicitadas medidas protetivas em favor da vítima e que mais informações serão repassadas com o avanço das investigações.

Kaline relatou que as agressões começaram após o casal sair de um bar. Ainda no carro, Diego iniciou uma discussão, momento em que começaram os ataques.