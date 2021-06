Polícia deflagra operação para prender membros de organização criminosa

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em conjunto com as Polícias Civil do Rio de Janeiro e do Pará, deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (18/06), a operação “Coalizão do Bem”, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra chefes de uma organização criminosa com ramificação no estado.

A investigação acontece há cerca de um ano no Rio de Janeiro com foco na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. No decorrer da ação, foi identificado que existe uma ramificação de uma organização criminosa no Amazonas, que estaria enviando dinheiro para a região de fronteira para compra de armas e drogas, com a utilização de empresas falsas e de fachadas.

Foram identificadas pessoas da organização criminosa do Rio de Janeiro fazendo depósito de quantias altas. O valor está estimado em R$ 129 milhões, no Amazonas, Rio e São Paulo. Existe uma ordem judicial de bloqueio desse valor.

Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa, com horário a confirmar, pela assessoria da Polícia Civil.