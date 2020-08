Polícia Militar realiza apreensão de drogas e armas em Boca do Acre

Policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Boca do Acre, em parceria com técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deflagraram ontem sexta-feira (14), a operação Santa Maria.

A ação teve como objetivo combater o cultivo de drogas, o porte ilegal de arma de fogo e ampliar a segurança de moradores da comunidade Vila do Céu de Mapiá, que estariam sendo ameaçados. A comunidade fica na zona rural do município.

Como resultado da ação conjunta, foram apreendidos 700 pés de maconha, grande quantidade de sementes do mesmo entorpecente, uma barra de 500 gramas supostamente de maconha prensada, porções de maconha in natura, além de três espingardas, um revólver calibre 22 e dois simulacros de arma de fogo.

Toda essa materialidade estava sob posse de três homens que moram na comunidade. Eles foram surpreendidos pela Polícia Militar no local onde mantinham a carga ilícita.

Após os procedimentos policiais, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 67º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as averiguações e providências legais juntamente com os itens apreendidos. Na ação, a Polícia Militar também contou com dados repassados pela Polícia Federal.