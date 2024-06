Polícia Militar recaptura foragido da Justiça, recupera carro e celulares roubados

MANAUS | A Polícia Militar recapturou um foragido da Justiça, de 27 anos, e recuperou um carro roubado, na noite de quarta-feira (05), na comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona norte de Manaus. Também foram recuperados cinco aparelhos celulares roubados durante a ação.





A equipe policial realizava patrulhamento de rotina naquela região, por volta das 21h, quando foi informada por um popular de que um homem em uma motocicleta havia tentado tomar de assalto seu aparelho celular. Ele relatou, ainda, que o suspeito teve apoio de outros homens que estava em um carro cinza.

De acordo com o comandante da 13ª Cicom, capitão PM Fabrício Almeida, durante as diligências, quatro suspeitos foram visualizados no carro, na rua Feijó. Na ocasião, eles fugiram quando perceberam a presença da viatura policial, abandonando o veículo no local.

“Ainda nos procedimentos policiais, nossa equipe consultou a placa do carro e foi constatado que o veículo havia sido roubado horas antes, no bairro Parque Dez de Novembro, Durante a ação criminosa, foram utilizadas três motocicletas para fuga dos suspeitos”, explicou.

Após buscas no carro abandonado, foram encontrados um rastreador utilizado por quadrilhas especializadas em roubo de veículos, que bloqueia sinais de rádio, aparelhos celulares e Sistema de Posicionamento Global (GPS) automotivo, além de outros aparelhos eletrônicos.

Uma das motocicletas utilizadas para apoiar o roubo do carro foi encontrada sem placa na rua Arabutã, bairro Cidade de Deus. Foi verificado que o condutor abandonou o veículo naquele local com um capacete, carenagens da motocicleta e uma sacola com cinco aparelhos celulares roubados.

“Essa motocicleta, juntamente com os objetos, foi encontrada em uma vila de quitinetes. Naquele local estava um homem que foi conduzido para a delegacia como testemunha, mas quando chegou na unidade policial, foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia, sendo assim, ele foi preso”, destacou o capitão.

O proprietário do carro roubado foi identificado e informado sobre a recuperação e o caso foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De janeiro a maio deste ano, as ações policiais da instituição recapturaram 290 foragidos da Justiça, enquanto no mesmo período do ano passado foram registradas 254 recapturas, o que representa um aumento de 14%.

O aumento é decorrente do patrulhamento de rotina e de ações policiais deflagradas pela instituição, além de operações integradas com as Forças de Segurança, como a Operação Impacto, determinada pelo governador Wilson Lima, com intuito de reduzir os índices de criminalidade em Manaus.