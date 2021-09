Polícia prende homem em posse ilegal de arma de fogo no Iranduba

MANAUS – A Polícia Militar (CIPM), na manhã desta segunda-feira (06/09), dois indivíduos de 23 e 37 anos foram detidos em posse ilegal de arma de fogo em Iranduba, distante 27 km da capital.

A ação ocorreu por volta das 7h25 de hoje, após abordagem a um veículo modelo Fiat Palio, de cor prata e placas OAK-0347, no qual dois indivíduos em atitude suspeita circulavam na avenida Nova Veneza. Durante revista no carro, os policiais militares na viatura 9930 encontraram, sob o banco do passageiro, um revólver calibre 38, marca Rossi e numeração J137106 com três munições intactas.

Em razão do flagrante, os dois indivíduos foram conduzidos, juntamente com o armamento e demais materiais apreendidos, para a delegacia de Iranduba, para a conclusão dos procedimentos legais.