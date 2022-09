Polícia prende homem que espancou namorada no Santo Agostinho

MANAUS – Um homem de 25 anos foi preso pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), após agredir a sua ex-companheira de 20 anos, no dia 14 de agosto de 2022, no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da DECCM oeste-sul, a vítima relatou que teve um relacionamento de 1 ano com o indivíduo, mas estava separada dele há 8 meses, pelo fato da relação ter sido conturbada, e por ele ser usuário de drogas e agressivo com ela, o que motivou o término.

“Ao procurar à delegacia, a jovem contou que eles têm um filho de 10 meses. E no dia do delito, ela havia saído para comemorar o seu aniversário com o filho e demais familiares. Entretanto, o infrator mandou uma mensagem pedindo que ela levasse o filho até ele, senão, algo de ruim aconteceria com ela”, relatou Kelene.

Conforme a autoridade policial, por medo, a jovem então se deslocou até a casa dele com o bebê, e lá ele passou a agredi-la com socos, tapas, arranhões e chutes. A situação só terminou com a chegada de vizinhos que ouviram os gritos da vítima.

Ainda segundo a delegada, posteriormente, o infrator chegou a chamar um carro via aplicativo de transporte de mobilidade, para que sua ex-companheira fosse para casa. A vítima entrou no carro ensanguentada junto com ele, mas ao chegar próximo de sua residência, ele pediu para que ela descesse sem o bebê.

O autor foi preso dentro de sua residência na terça-feira (20), na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.