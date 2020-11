Polícia prende homem que se passava por policial civil em Manaus

MANAUS – Policiais civis do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prenderam nesta sexta-feira (27), Genaro Augusto Benevides Maia Figueiredo Filho, 31, por se passar por policial civil em Manaus. Com ele, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo e um uniforme com a logomarca da instituição.

Conforme o delegado, as investigações em torno do caso iniciaram há cerca de três semanas, quando as equipes receberam a informação de que o homem estava utilizando uma arma de fogo em locais públicos da cidade, se passando por policial civil.

“Com base nessas informações, iniciamos as diligências e, nesta sexta, conseguimos localizá-lo em um clube, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul. Ele, inclusive, utilizava um veículo modelo Voyage, de cor prata, com uma sirene, com as mesmas características de uma viatura”, relatou o titular do 10° DIP.

A autoridade policial informou ainda que, na ocasião, os policiais apreenderam com o infrator um uniforme com a logomarca da Polícia Civil e um simulacro de arma de fogo. Pinho destacou que as investigações seguem em andamento para descobrir quem forneceu o material para o indivíduo ou onde ele adquiriu.

Procedimentos – Encaminhado ao prédio da unidade policial, Genaro Augusto assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de falsa identidade e por anunciar que exerce profissão sem preencher as condições que, por Lei, está subordinado o seu exercício. Ele permanece à disposição da Justiça.