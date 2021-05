Polícia prende mulher que chefiava tráfico de drogas na cidade de Rorainópolis

A Polícia Civil prendeu, ontem segunda-feira (24), por volta das 16h, Adria Rita Oliveira Costa, de 30 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas. A mulher é apontada como chefe do tráfico na cidade de Rorainópolis, em Roraima. A prisão ocorreu na rua Turmalina, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular do 7° DIP, Adria já havia sido presa em dezembro de 2019, também em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tráfico. Segundo a autoridade policial, as investigações apontaram que ela seria a chefe do tráfico na cidade de Rorainópolis, naquele estado, mas havia sido solta por determinação da Justiça.

“As equipes policiais de Roraima continuaram as investigações e descobriram que Adria continuava chefiando o tráfico naquela cidade, sendo assim, foi solicitado um novo mandado de prisão à Justiça. A ordem judicial foi expedida no dia 17 de novembro de 2020, pelo juiz de direito Apolo de Araújo Macedo, da Comarca de Rorainópolis”, informou o delegado.

Ainda conforme o titular do 7° DIP, após a ordem judicial ser expedida, os policiais civis de Roraima entraram em contato com a PC-AM e informaram sobre o mandado de prisão em nome dela. “Após alguns levantamentos, identificamos o local onde ela estava morando, no bairro Tancredo Neves, zona leste, onde efetuamos a prisão”, relatou.

Adria Rita foi encaminhada à unidade policial e ficará à disposição da Justiça, que irá determinar se ela será recambiada para o estado de Roraima ou responder pelos crimes em uma unidade prisional do Amazonas.