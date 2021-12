Polícia Rodoviária encontra caixão recheado de drogas a caminho do Paraná

Policiais militares rodoviários apreenderam drogas escondidas em um caixão dentro de carro funerário na manhã deste domingo (12).

O caso aconteceu por volta de 7h35 no km 445 da Rodovia Raposo Tavares, na altura de Assis, no oeste do estado de São Paulo, em meio à operação “Paz e Proteção”.

Segundo informações da corporação, um guincho levava o veículo funerário e eles decidiram abordá-lo. Foi quando identificaram tabletes de maconha no caixão.

O motorista do guincho afirmou ter sido contratado para levar o carro funerário, modelo Quantum, de Limeira em direção a Londrina, no Paraná.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Assis. Não há informações sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos.

g1