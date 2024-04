Prazo para se inscrever no Brasil Sabor se encerra dia 26 de abril

Está terminando o prazo de inscrições para o maior festival gastronômico do mundo. Se você deseja que seu restaurante faça parte da 18ª edição do Brasil Sabor, só tem até o dia 26 de abril para garantir sua participação. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do festival e preencher o formulário.





Com o lema “Pra toda gente e pra todo gosto”, esta edição do evento promete ser a maior da história. Com 23 estados confirmados e expectativa de 1000 estabelecimentos, o Brasil Sabor estará presente nos quatro cantos do país. O festival ocorre entre os dias 16 de maio e 2 de junho e tem os patrocínios nacionais da Ambev, Coca-Cola Brasil, Friboi, PicPay, Pluxee e Seara.

No Amazonas, casas presentes nas últimas edições do Brasil Sabor afirmam que a adesão do público foi excelente e esperam um aumento considerável no faturamento durante os dias do Festival neste ano.

Em 17 anos, o festival Brasil Sabor, organizado pela Abrasel, tem se consolidado cada vez mais no calendário gastronômico dos restaurantes em todo o país. O número esperado de estabelecimentos participantes nas diferentes regiões do país, apenas confirma o sucesso do maior festival de gastronomia do mundo.

Como funciona o Brasil Sabor?

Cada restaurante inscrito prepara um prato a partir da “comida do lugar”, valorizando modos de preparo e ingredientes encontrados na própria região. Neste ano, assim como nas últimas edições, o evento acontece em formato híbrido, de forma que as receitas poderão ser experimentadas pelos consumidores nos próprios restaurantes ou em casa, por meio de delivery. Todos os pratos do festival serão vendidos a preços promocionais.