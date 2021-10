Preços de produtos adquiridos pelo PAA valerão até setembro de 2022

Produtos que fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado no Amazonas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), estão com novos preços. Os valores serão aplicados para os projetos contratados em setembro deste ano e terão validade até setembro de 2022.

A lista com 71 itens, entre produtos tradicionais da horticultura e orgânicos, foi atualizada pela Conab com base em informações da superintendência da Companhia no Amazonas. A Conab é responsável pela operacionalização do programa em todo o Brasil, em parceria com o Ministério da Cidadania.

Entre os produtos da lista estão o mel de abelha ou de cana (R$ 45,83/kg), a castanha do brasil beneficiada (R$ 37,73/kg) e as folhosas agrião (R$ 28,16/kg), hortelã (R$ 20,32/kg) e rúcula (R$ 21,06/kg). Se a opção for por produtos orgânicos, o agricultor deve receber bem mais pelo que fornecer. Ainda constam da lista de produtos típicos regionais o jambu (R$ 10,54/kg), o pirarucu em filé (R$ 27/kg) e o de manejo, eviscerado, congelado (R$11,50/kg).

Todos os produtos passam por análise de qualidade e de obediência às normas sanitárias e de exigências legais para comercialização, tanto para os de origem vegetal como animal. Caso haja alteração no preço de mercado, o fornecedor pode solicitar à Conab a correção do valor da lista.