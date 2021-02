Prefeito de Eirunepé quer redução do preço do peixe

Com o grande número de queixas dos moradores, o prefeito de Eirunepé (a 1.245 quilômetros de Manaus), Raylan Barroso, editou a tabela de preços e baixou o valor do peixe na cidade. A população estava pagando até R$ 22 pelo quilo do tambaqui pequeno.

Os novos preços devem entrar em vigor ainda nesta semana. “Queremos facilitar para que todos os moradores consigam fazer suas refeições com menos gastos”, afirmou Barroso.

O prefeito ressaltou que vai se reunir com produtores e açougueiros. O objetivo é discutir o preço da carne de boi.