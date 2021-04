Prefeito de Pauini contrata empresas de aliados políticos com dispensa de licitação

Prefeito Renato Afonso, além de contratar empresa que seu irmão é sócio, contratou empresas de aliados políticos com dispensa de licitação milionária durante período emergencial.

Renato Afonso, fez um festival de dispensa de licitações durante período emergencial podendo está visando agradar aliados políticos da eleição municipal de 2020.

O chefe do poder executivo municipal, já tinha sido acusado de contratar a empresa que seu irmão Antônio Rodrigues Afonso é sócio (Distribuidora Rio Purús Ltda, CNPJ 04.486.757/0003-13), para contratação direta com dispensa de licitação nº 005/2021 no período de 6 meses para fornecimento de combustível, no valor de 1.276,956,00 (um milhão duzentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta seis reais).

Entretanto, o prefeito Renato Afonso, publicou a contratação direta com dispensa de licitação nº 006/2021 da empresa AD EVANGELISTA DOS SANTOS CNPJ Nº 11.751897/0001-01 para fornecimento também de combustível, que tem como proprietário Antônio Dione Evangelista dos Santos, irmão do vice-prefeito Paulo Souza dos Santos. O contrato tem vigência de 180 dias, e o valor do contrato é correspondente a R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais).

O prefeito da cidade, além de contratar a empresa que seu irmão Antônio Rodrigues Afonso é sócio com contratação milionária para fornecimento de combustível, em período emergencial, fez o mesmo com Antônio Dione Evangelista dos Santos, irmão do vice-prefeito Paulo Souza dos Santos, podendo haver indícios do prefeito está investindo recursos públicos para ampliar os negócios empresariais da família dele (o prefeito) e do vice-prefeito Paulo Souza dos Santos.

Mas a coisa não parou por aí, o o governante foi muito carinhoso com outros empresários que foram seus aliados políticos na eleição.

Antônio Costa Bezerra, com sua empresa registrada com o CNPJ nº 34.543.694/0001-25, foi outro apoiador eleitoral do prefeito, que também ganhou contratação direta com dispensa de licitação nº 007/2021 para fornecer gás de cozinha, com o valor de R$ 134.750,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), durante o período de 180 dias.

Outro cabo eleitoral ferrenho que ganhou contrato direto com dispensa de licitação nº 014 para fornecimento de marial de consumo (expediente), no valor de R$ 592.646,20 (quinhentos e noventa e dois, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), com prazo vigente de 180 dias, foi o senhor Valmiro Machado Ferreira com empresa com o CNPJ 32.571.618/0001-06.

Valdemir Medeiro Nogueira Salvador, com a empresa CNPJ 32.571.618/0001-06, foi outra pessoa que apoiou eleitoralmente o prefeito Renato Afonso, que também ganhou contrato com dispensa de licitação, no valor de R$ 269.265,00 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais), com prazo de fornecimento de 180 dias, para fornecer material de consumo (limpeza). A empresa tem um capital social de apenas R$ 120.000,00.

O Valdemir Medeiro Nogueira Salvador, ainda ganhou com esta mesma empresa outra contratacão direta com a dispensa de licitação nº 011/2021 para para fornecimento de material de consumo (construção e elétrico), com prazo de 180 dias, no valor de 35.312,50 (trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos).

Gamaliel de Andrade Costa, foi mais um apoiador eleitoral do prefeito que ganhou contratação direta com dispensa de licitação nº 034/2021, durante período vigente de 180 dias, no valor de R$ 684.554,50 (seiscentos e oitenta e quatro mil reais e cinquenta centavos), através da empresa com CNPJ 38.432.349/0001-75 para prestação de serviço de manutenção de veículos leves e pesados para atender demandas das secretarias municipais. A empresa foi aberta em 12/09/2020, foi cadastrada como micro empresa individual, com capital social de apenas 8 mil reais.

O valor milionário das contratações de empresa do irmão do prefeito e vice-prefeito e de seus aliados políticos com dispensa de licitação que citamos aqui somam 3.718.484.20 (três milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

WhatsApp Image 2021-04-19 at 12.05.47



Freelancer