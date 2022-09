Prefeito inicia processo de regularização dos imóveis da comunidade Coliseu

O prefeito de Manaus, David Almeida, com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, e o vice-presidente de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), Renato Queiroz, fazem o lançamento do programa de regularização fundiária da comunidade Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital, nesta terça-feira, 20/9, às 9h.

O evento acontece no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, na rua Prímula, s/nº, Jorge Teixeira, na entrada do ramal do Brasileirinho.

Serão beneficiadas milhares de famílias do Coliseu com registro de imóvel, dentro do projeto de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), tendo o início dos trabalhos com o levantamento técnico. O cronograma de trabalho prevê ações até janeiro de 2023.

O projeto visa atender ao plano de governo da gestão David Almeida, levando regularização e segurança aos moradores de lotes assentados irregularmente no município.