Prefeitura adia início da entrega de documentos do Bolsa Universidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), informa que a etapa de entrega de documentos para os 11,6 mil candidatos classificados no processo seletivo do programa Bolsa Universidade, que começaria nesta segunda-feira, 7/6, foi transferida para esta terça-feira, 8/6.

A Espi/Semad ressalta, ainda, que o recebimento da documentação ocorrerá de forma descentralizada nas sedes das 13 Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras da seleção e acontecerá até sexta-feira, 11/6, no horário de 8h as 16h, portanto, sem prejuízo aos classificados na primeira fase do programa.