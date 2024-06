Prefeitura alerta sobre prazo para ativação do cadastro no ‘Leite do Meu Filho’

A Prefeitura de Manaus alerta os usuários inscritos no “Leite do Meu Filho” que estão com o status “lote liberado” quanto ao prazo para a ativação do cadastro no programa de nutrição infantil, que termina no domingo, 30/6. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pelo gerenciamento do programa, os cadastros não efetivados pelos pais ou responsáveis legais até essa data serão automaticamente inabilitados para o recebimento do benefício.





Os pais ou responsáveis podem consultar o status do cadastro no “Leite do Meu Filho”, por meio do endereço https://ldmf.manaus.am.gov.br, bastando informar o número do CPF, seu ou do beneficiário. Caso o status indique “lote liberado”, deverão se dirigir à central do programa, na galeria dos Remédios, situada na rua Miranda Leão, nº 82, bairro Centro, zona Sul, para a ativação do cadastro. O atendimento no local ocorre de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 15h.

Ao todo, 2.200 beneficiários, na faixa de 1 a 3 anos de idade, tiveram lotes liberados pelo programa municipal no início de maio. Até a última segunda-feira, 24/6, somente 1.278, ou pouco mais da metade desse total, tiveram o cadastro ativado, após o comparecimento dos pais ou responsáveis legais na central da galeria dos Remédios.

“Após a liberação dos lotes, os beneficiários têm 60 dias para ativar o cadastro, portanto até 30 de junho. Aqueles que não comparecerem no prazo, após terem sido aprovados e liberados para ativação, vão se tornar inaptos”, resume a nutricionista da Semsa, responsável pelo programa Leite do Meu Filho, Noélia Carramanho.

Segundo Noélia, após ter o cadastro considerado inapto, o responsável que ainda quiser receber os insumos do programa deverá reiniciar o processo de solicitação, realizando nova inscrição e aguardando a aprovação do cadastro e a liberação de lotes.

Segurança alimentar

O “Leite do Meu Filho” tem como objetivo auxiliar no combate à desnutrição infantil, promovendo a distribuição gratuita do insumo para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício é destinado a crianças de um ano até menores de cinco anos de idade, e bebês de zero a 12 meses com prescrição médica para substituição do leite materno por fórmula infantil.