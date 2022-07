Prefeitura de Benjamin Constant anuncia as datas dos Jogos Estudantis do Alto Solimões

A Administração Municipal de Benjamin Constant acaba de confirmar as datas dos Jogos Estudantis do Alto Solimões – JEAS, que acontecerão de 03 a 09 de setembro de 2022. Além dos benjaminenses, participarão atletas de Amaturá, Atalaia do Norte, Fonte Boa, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins. São esperados mais de 1.200 competidores.

Confirmando um compromisso de campanha, a Atual Gestão Municipal retomou o evento esportivo, considerado um dos mais tradicionais da região. A última edição do JEAS havia acontecido há mais de 16 anos.

Já no próximo final de semana, uma comitiva da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer de Benjamin Constant (SEMJEL) vai percorrer toda a região do Alto Solimões. O objetivo é levar pessoalmente o convite e o termo de adesão do JEAS aos representantes de cada município, para que assinem e confirmem a participação nos Jogos.

