Prefeitura de Manaus inaugura primeira Casa de Farinha na comunidade Hollywood

Neste domingo, 16 de junho, a Prefeitura de Manaus inaugurou a primeira Casa de Farinha na comunidade Hollywood, localizada no quilômetro 28 da BR-174, Polo 2, na zona rural da capital. A construção é uma realização da gestão do prefeito David Almeida, resultado do programa “Manaus + Agro”, lançado em 2021 pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).





O programa “Manaus + Agro” visa aumentar a capacidade produtiva da agricultura familiar na capital, gerando mais renda e novos empregos na zona rural. A Casa de Farinha atende a uma demanda de oito anos da comunidade e beneficiará diretamente 30 produtores de mandioca.

Construída pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a Casa de Farinha está pronta para iniciar a produção de farinha de mandioca, que será gradualmente distribuída nas feiras e mercados da cidade. O prefeito David Almeida destacou a importância de políticas públicas para apoiar os produtores rurais e fortalecer toda a cadeia produtiva.

“Nós precisamos ajudar o produtor rural para que ele possa produzir. Vejam só, essa rede que está funcionando, lá atrás tivemos o chamamento público, em que a associação se credenciou e recebeu os equipamentos. Hoje, estamos aqui inaugurando esta casa de farinha. Serão dez como esta. Fora isso, nós fomentamos a maniva, as mudas, para que os agricultores pudessem plantar. Na sequência a prefeitura vem e faz a mecanização do solo, tira o agricultor da enxada e a gente passa as máquinas preparando o solo para receber o calcário, assim o produtor vai produzir mais. Após produzir, ele colhe, leva para a casa de farinha essa macaxeira, produz e aí vai vender nos mercados e nas feiras. Nós conseguimos assim valorizar toda essa linha de produção”, concluiu o prefeito.

Wanderson Costa, representante da comunidade, destacou que a nova Casa de Farinha terá capacidade de produzir até 200 quilos de farinha por dia, podendo chegar a meia tonelada. Ele também anunciou que mais dez Casas de Farinha serão entregues ao longo do ano, conforme os editais Kit Casas de Farinha 2022 e 2023.

“Estamos muito felizes com esta entrega, pois a produção poderá chegar em até 200 quilos desse produto, e vai fazer a economia na comunidade crescer. O prefeito David Almeida tem compromisso com políticas públicas voltadas ao homem e à mulher do campo, aqui está uma Casa de Farinha pronta, já em total produção e gradativamente irá contribuir com a economia local”, afirmou Costa.

Nos últimos três anos e cinco meses, a gestão municipal tem incentivado o cultivo de mandioca em diversas comunidades rurais de Manaus, distribuindo manivas de alta qualidade genética e fitossanitária, além de fornecer novos equipamentos. Esse trabalho tem aumentado a produção de farinha, utilizada na goma de tapioca e no pé de moleque, produtos muito consumidos pelos manauaras.