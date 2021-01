Prefeitura de Manaus quer garantir segurança no complexo viário da Max Teixeira

O vice-prefeito, Marcos Rotta, se reuniu na manhã deste sábado, 2/1, com o titular do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, e representante do consórcio Manauara – formado pelas empresas J Nasser Ltda e Soma Ltda – para alinhar ajustes na sinalização do novo complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo Rotta, a reunião visa dar agilidade ao processo de liberação do novo viaduto, com toda a segurança necessária para a polução. “As nossas maiores preocupações são a falta de sinalização e a segurança da população. Hoje, nos reunimos para que possamos encontrar alternativas rápidas e urgentes para a liberação no menor tempo possível dessa importante obra de mobilidade urbana. Foi uma reunião muito produtiva, eficaz e ágil”, concluiu Rotta.

Para o titular da IMMU, a reunião teve o intuito único de buscar solução imediata para a implantação da nova sinalização. “A medida é necessária para que seja finalizada a implantação da sinalização de divisores de pista de concreto, a fim de separar as pistas nas alças superiores do viaduto”, afirmou Paulo Henrique.

Tão logo seja aplicada a sinalização, o prefeito David Almeida irá anunciar a liberação do trânsito na área.