Prefeitura de Manaus retoma processo seletivo do curso de Cuidador de Idoso

A Prefeitura de Manaus retoma a partir da segunda-feira, 17/5, o processo seletivo do curso de Cuidador de Idosos – “Cuidadoso” -, que estava suspenso desde março de 2020 devido a pandemia da Covid-19.

Realizado pela Fundação Doutor Thomas (FDT), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), a capacitação já formou mais de 2,9 mil novos cuidadores desde 2006.

Os candidatos pré-inscritos, em março de 2020, deverão confirmar interesse na continuidade do processo seletivo, entre os dias 17 e 21 de maio, das 8h às 14h, a partir dos números (92) 3215-6007 / (92) 98844-5609 ou pelo e-mail [email protected]

Ao entrar em contato com a instituição, o candidato deverá ter em mãos o número de pré-inscrição gerado na fase anterior, o RG e CPF.

A terceira fase será a avaliação, os candidatos que confirmarem o interesse terão as entrevistas agendadas individualmente, com datas e horários diferentes e, assim, manter de forma rigorosa os protocolos de segurança contra a Covid-19. Nesta etapa, o candidato será entrevistado e irá preencher um questionário que inclui questões relativas às expectativas sobre o curso e entendimento prévio sobre o envelhecimento humano. O não comparecimento do candidato no dia de sua avaliação implicará automaticamente em sua eliminação.

O resultado final dos selecionados para a próxima etapa será divulgado no portal doutorthomas.manaus.am.gov.br/.

Com previsão de início em agosto de 2021, as aulas serão divididas em duas turmas: uma no turno matutino com início a partir do dia 16 de agosto, de 8h às 12h; e outra no turno vespertino, iniciando também no dia 16, de 13h às 17h. O curso terá 11 módulos, e as aulas serão ministradas por profissionais da Espi/Semad, abordando temas específicos sobre o processo de envelhecimento, como aspectos psicológicos, noções básicas de enfermagem, entre outros assuntos. Serão 220 horas de aulas teóricas e 100 horas de estágio na Fundação Dr. Thomas.

As aulas vão ocorrer no auditório do Parque Municipal do Idoso (PMI) localizado na rua Rio Mar, n° 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. Para seguir as recomendações e protocolos de segurança contra a Covid-19, serão ofertadas duas turmas de 30 alunos cada, totalizando a quantidade de 60 vagas.

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento em Manaus (Nepem), setor responsável pelo curso, armazena currículos de cuidadores formados pela instituição, disponíveis para quem tiver interesse. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 98844-5609 / 3215-6007.