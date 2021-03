Prefeitura de Presidente Figueiredo está com contratos superfaturados

Com menos de cem dias de mandato, a prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes, vem demonstrando descaso com a população.

Além de falta de remédios e profissionais da saúde no hospital da cidade, a gestora também tem sido acusada de se preocupar apenas com os próprios interesses.

Recentemente, a prefeita abriu licitação para contratar uma empresa de limpeza pública por mais de R$ 1 milhão. O contrato tem vigência de apenas por 90 dias.

No município existem empresas que estavam cotadas para atuar com o serviço, porém, Patrícia deu preferência para contratar uma empresa de fora para atuar em Presidente Figueiredo. O montante milionário será pago para a empresa Basalto Construções e Projetos LTDA.