Prefeitura divulga lista de unidades de saúde que ofertam atendimento antirrábico humano

Com o objetivo de assegurar o acesso às medidas preventivas da raiva para pessoas vítimas de acidentes com animais, a Prefeitura de Manaus divulgou a lista atualizada de unidades de saúde que oferecem atendimento antirrábico humano. A lista, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi atualizada após a retomada das atividades em estabelecimentos reformados e a suspensão do serviço em unidades que estão em obras.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, a atualização visa garantir que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) tenham acesso contínuo aos serviços, mesmo durante reformas. “As unidades que entraram em reforma tiveram os atendimentos redirecionados para outros pontos da rede básica, assegurando que os usuários tenham pelo menos três locais de referência em suas zonas distritais”, afirmou Coelho. O secretário destacou que o programa de qualificação da rede assistencial busca proporcionar conforto e segurança nos atendimentos de Atenção Primária à Saúde (APS) no município.

Atualmente, o atendimento antirrábico humano está disponível em 17 unidades da rede pública de saúde. A lista completa pode ser consultada online no link: Lista de Unidades de Saúde com Atendimento Antirrábico Humano.

Unidades de Atendimento

No Distrito de Saúde (Disa) Leste, o atendimento é oferecido na clínica da família Senador Severiano Nunes, substituindo a Unidade de Saúde da Família (USF) Leonor Brilhante, atualmente em reforma. Outras unidades na mesma zona incluem a USF Alfredo Campos, USF José Amazonas Palhano, USF Mauazinho e o hospital Chapot Prevost.

Na zona Norte, os usuários podem buscar atendimento na USF Áugias Gadelha, substituindo a USF Armando Mendes; na USF Arthur Virgílio, substituindo a USF Balbina Mestrinho; na USF José Figliuolo e na clínica da família Carmen Nicolau, que funciona também aos domingos e feriados, das 8h às 18h.

No distrito Sul, o atendimento está disponível na USF Lúcio Flávio Dias, substituindo a USF Morro da Liberdade, em obras; na USF Theomário Costa; na USF José Rayol dos Santos e na USF Petrópolis, que voltou a oferecer o serviço após reinauguração.

Na zona Oeste, o atendimento é oferecido na USF Deodato de Miranda Leão, na USF Parque das Tribos e na policlínica Djalma Batista, substituindo as unidades em obras USF Lindalva Damasceno e USF Leonor de Freitas, respectivamente.

Tratamento e Cuidados

Sulamita Maria da Silva, chefe do Núcleo de Controle de Doenças de Notificação Compulsória e Agravos Imunopreveníveis, explicou que o atendimento antirrábico inclui medidas preventivas para pessoas mordidas por cães ou gatos, dependendo do tipo de exposição e do animal agressor. “O profissional de saúde avalia o caso conforme o relato do usuário e aponta as medidas adequadas, conforme os protocolos do Ministério da Saúde”, explicou Sulamita.

A raiva é uma doença infecciosa grave que causa encefalite progressiva e aguda, quase sempre fatal. O vírus pode ser transmitido pelo contato da pele ou mucosas com a saliva de um animal doente. Em caso de acidentes, a vítima deve lavar o ferimento com água e sabão e buscar atendimento de saúde urgente. Animais envolvidos devem ser observados por dez dias para identificar sinais de raiva, o que ajudará a equipe de saúde a avaliar a necessidade de tratamento.

Sulamita recomendou que a população comunique os órgãos de saúde e vigilância sobre animais com comportamento alterado, mesmo sem agressão, e que não matem os animais suspeitos. Para orientações e medidas de prevenção e controle, os usuários devem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses da Semsa pelo telefone 0800-280-8280.