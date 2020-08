Prefeitura entrega muletas a pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Abraço Solidário”, deu início à entrega de muletas e bengalas às pessoas em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pelo Fundo Manaus Solidária, e também as atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A entrega desta sexta-feira, 7/8, foi realizada na UBS Frank Rosenberg Calderon, Crespo, zona Sul.



Idealizado pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, o programa tem intensificado a sua atuação neste momento de pandemia da Covid-19. “A pandemia mudou nosso planejamento e isso nos fez intensificar a busca ativa pelas pessoas que precisam de atenção e que preenchem os pré-requisitos do ‘Abraço Solidário’. Ainda estamos fazendo esse trabalho e peço para que quem tenha necessidade desses bens, que nos procure. Vamos fazer todo o trâmite e, se estiver tudo certo, teremos o maior prazer em doar”, afirmou.

O programa “Abraço Solidário” é um dos braços sociais da prefeitura e é direcionado às crianças, gestantes, nutrizes, idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs), além de pessoas em situação de pobreza ou que sejam impossibilitadas de arcar com os custos do enfrentamento de situações que coloquem em risco a sobrevivência e a dignidade do indivíduo e da família.

Conforme a coordenadora do serviço social do Fundo Manaus Solidária, Virna Martiniano, o processo para seleção dos beneficiados inclui atendimentos prévios.

Mais informações sobre os critérios previstos no programa “Abraço Solidário” podem ser adquiridas por meio do telefone 3625-2194, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

Beneficiários

Sebastião Soares Leão, 61, ficou cadeirante há um mês e 14 dias e ao receber a doação de bengalas, ressaltou a satisfação de poder ter um pouco mais de mobilidade no dia a dia. “Agradeço muito porque essa ação nos oferece a oportunidade de caminhar com mais facilidade. Esse apoio é importante. Tenho sequelas de hanseníase, diabetes, hipertensão e sou cardiopata, minha perna precisou ser amputada para eu ter mais vida. Enquanto não conseguir uma prótese, as muletas serão minhas pernas. Sou um obstinado na vida, vou melhorar mais”, afirmou.

Antônio Alberto Moreira Matos, 59, também foi beneficiado com a doação de muletas. Após sofrer um acidente de trânsito há 13 anos, ele teve uma das pernas amputadas e esta é a primeira vez que poderá fazer uso de muletas. Anteriormente, ele usava bengala.

“Nunca tive muletas, andava sempre com bengala e por não ter tanta firmeza já peguei umas quedas. Me sinto muito alegre, muito contente com essa oportunidade, porque com as muletas vai melhorar o meu deslocamento. Só agradeço”, disse.

Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde da zona Leste, Elson Melo, que também faz uso de muletas devido à poliomielite, que lhe tirou os movimentos das pernas, ressaltou a importância dessa doação.

“Agradeço à Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, por esse trabalho desenvolvido com pessoas que necessitam desse atendimento tão importante para nós. Para muitos, pode parecer pouco, mas para quem necessita de uma melhor qualidade de vida, isso representa muito”, finalizou.