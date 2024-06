Prefeitura inicia apresentações da categoria Prata no 66º Festival Folclórico

Chegou a vez das apresentações dos grupos da categoria Prata no 66º Festival Folclórico do Amazonas (FFA), a partir das 20h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado na avenida Silves, bairro Distrito Industrial 1. Nesta segunda-feira, 17/6, também iniciou a transmissão ao vivo do evento para 52 municípios do Estado do Amazonas pelo sistema de comunicação Rádio e TV Encontro das Águas e suas plataformas digitais.





Idealizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o Festival Folclórico do Amazonas, neste primeiro dia de apresentações da categoria Prata, contou com a apresentação de três grupos de Quadrilha Tradicional, dois de Quadrilha Cômica e um de Dança Regional, cada um trazendo sua própria interpretação do folclore amazônico.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, o alcance do Festival Folclórico do Amazonas é motivo de celebração. Segundo ele, a transmissão ao vivo possibilita que a riqueza cultural do evento chegue a ainda mais pessoas, fortalecendo o senso de comunidade e orgulho pela cultura local.

“É com grande alegria que iniciamos as apresentações dos grupos da categoria Prata no 66º Festival Folclórico do Amazonas. Este evento destaca a riqueza das nossas tradições e o compromisso da Prefeitura de Manaus, por determinação do prefeito David Almeida, em apoiar e valorizar a cultura local. Com a transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas, outros municípios amazonenses poderão celebrar conosco esta festa. Convidamos todos a participarem, seja no Centro Cultural dos Povos da Amazônia ou acompanhando pela TV. Viva o nosso folclore!”, celebrou Lobato.

Fomento histórico

Os 43 grupos da categoria Prata receberam um investimento significativo de R$ 18 mil, cada, evidenciando o compromisso da atual gestão da Prefeitura de Manaus com a preservação e valorização das manifestações culturais locais. Esse apoio não apenas fortalece as raízes folclóricas da Amazônia, mas também proporciona uma plataforma para que artistas e grupos tradicionais compartilhem suas histórias e talentos com o público.

Festival folclórico ao vivo

O 66º Festival Folclórico do Amazonas está sendo transmitido pela TV Encontro das Águas. A emissora, afiliada à TV Brasil, é conhecida por sua programação educativa e pública, alcançando municípios com sinal digital via satélite e múltiplos canais de streaming.

“Ao expandirmos nosso alcance para 52 municípios, nossa missão é disseminar a cultura de Manaus por todo o Estado. Cidades distantes como Boca do Acre, Ipixuna, Tabatinga, Coari e Maués, agora podem acessar nossas produções culturais. O Festival Folclórico do Amazonas, promovido pela Prefeitura de Manaus, destaca essa qualidade cultural”, explicou o diretor-presidente da emissora, Oswaldo Lopes

Quem quiser prestigiar o 66º Festival Folclórico do Amazonas ao vivo pode sintonizar a TV Encontro das Águas pelo canal 2.1 (TV aberta) e 513 (Net). A transmissão também acontecerá pelo Instagram (@sistemaencontrodasaguas), YouTube (@tvencontrodasaguas), Facebook (Sistema Encontro das Águas), aplicativo Encontro das Águas FM, ou ouvir pela rádio FM 97.7 (em Manaus).