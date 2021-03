Prefeitura inicia emissão do Passa Fácil estudantil por meio de agendamento on-line

No primeiro dia da emissão de carteira estudantil pela Prefeitura de Manaus, os postos de atendimento para retirada do cartão Passa Fácil estudantil estavam tranquilos nesta terça-feira, 30/3. Para emissão do documento, que dá direito à meia-passagem dos estudantes, os beneficiários devem agendar atendimento on-line no site do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) (www.sinetram.com.br), no banner “Meu Cartão”, e escolher data e local para serem atendidos.

Para realizar o agendamento, os estudantes terão que informar nome completo, e-mail, número de celular e CPF e, então, escolher dia, horário e local para emitir a carteira. Em relação ao local para emissão do documento, os estudantes têm duas opções: a sede do Sinetram, na avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal 1; ou ainda o posto de atendimento no shopping Phelippe Daou, ao lado do Terminal 4, na zona Leste da capital.

A chefe da Divisão de Atendimento Social do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Jamily Campelo, explicou o procedimento para emissão do documento.

Para a coordenadora de Atendimento do Sinetram, Nara Cristina Simões, o dia de atendimento foi muito tranquilo. “Percebemos que as pessoas aceitaram bem esta nova modalidade, por meio de agendamento. Estamos atendendo todo mundo no horário e, em alguns casos, até adiantando o atendimento, quando é possível”, ressaltou.

Mãe de um estudante de seis anos, que vai iniciar os estudos neste ano, a universitária Edinilza Moraes, 34, esteve nesta terça-feira no posto de atendimento no shopping Phelippe Daou, para emitir a carteira do filho e elogiou o serviço.

“Fizemos o agendamento ontem, na segunda-feira, e marcamos para hoje. Foi bem rápido e fácil. Gostaria que todo serviço continuasse assim, por meio de agendamento”, afirmou.

Neste ano, 54 mil fizeram o recadastramento para emitir a carteira estudantil.

Em caso de dúvidas ou necessidade de outras informações relacionadas aos processos de cadastro e recadastro, o estudante pode ligar para (92) 2123-0700 ou 98444-4412.