Prefeitura libera segundo lote do Auxílio Aluguel Cheia 2021

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), liberou o pagamento, nesta sexta-feira, 4/6, do segundo lote do “Auxílio Aluguel – Cheia 2021” para 807 famílias, de 14 bairros da capital, atingidas pela subidas das águas do rio Negro. Cada família terá direito a duas parcelas do benefício, no valor de R$ 300, que será pago por meio de conta social digital Caixa Tem. A lista com os nomes dos beneficiários já está disponível na internet e pode ser consultada.

Para acessar a lista dos beneficiários, basta ir no endereço eletrônico https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/ e então clicar no ícone “Lista Auxílio Aluguel – Cheia 2021 – 2º Lote”. O beneficiário não precisa se dirigir às agências da Caixa Econômica Federal, bastando consultar a conta pelo aplicativo.

Ao todo, já são 2.122 famílias que receberam o Auxílio Aluguel – Cheia 2021. Mais de 3,5 mil famílias foram cadastradas em 15 bairros da capital.

O prefeito David Almeida sancionou, no dia 17 de maio, por meio da Lei nº 2.746, o “Auxílio Operação Cheia 2021” no valor de R$ 200, também com duas parcelas para as famílias, totalizando R$ 500.

O “Auxílio Operação Cheia 2021” começará a ser pago a partir da próxima semana, pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), por meio de cartão.

Cadastros continuam na área rural

Nesta sexta-feira, equipes da Semasc estiveram em comunidades ribeirinhas, para continuar o cadastramento de famílias afetadas pela cheia. A expectativa é de que pelo menos cinco mil famílias das áreas urbana e rural sejam atingidas pela subida do rio Negro, que hoje chegou à marca de 29,99 metros.