Prefeitura pede à população que denuncie atos de vandalismo em ônibus de Manaus

Atos de vandalismo como depredações e pichações de ônibus do sistema do transporte urbano de Manaus estão prejudicando usuários que utilizam o serviço. As ações afetam até novos ônibus recentemente entregues aos cidadãos pela Prefeitura de Manaus.

Devido aos atos delinquentes, o IMMU reforça a importância da conservação dos espaços e equipamentos que compõem o sistema de transporte coletivo, além de incentivar à população a denunciar, ação que pode ser realizada por meio do número de emergência 190, da Polícia Militar ou ainda pelo SAC do IMMU 118. Outra medida que pode ser tomada é comunicar o motorista que acionará uma viatura da PM durante o trajeto.

Além dos prejuízos materiais e financeiros, a situação também afeta a qualidade do serviço oferecido, e causa transtornos aos usuários, que precisam utilizar o transporte público. Um ônibus, quando é propositalmente quebrado ou pichado, precisa ser retirado de circulação para manutenção e deixa de atender centenas de passageiros.

“É lamentável que isso esteja acontecendo. A Prefeitura de Manaus está entregando novos ônibus para dar mais comodidade aos usuários do transporte e, infelizmente, esses veículos estão sendo alvos de vandalismo. É preciso mais conscientização para a necessidade de preservação do patrimônio público. Afinal, essa prática impacta negativamente no bem-estar da população”, disse o vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico.