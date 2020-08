Produtores de Codajás recebem duas mil mudas de açaí

No município de Codajás, produtores de açaí recebem incentivo do Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas (Idam), com a entrega de duas mil mudas de açaí para o plantio ainda este ano. Ao todo, 17 famílias rurais foram contempladas com a ação, que aconteceu na última quinta-feira (20/08), no ramal do Formoso, localizado nas proximidades da sede do município.

De acordo com a gerente do Idam de Codajás, Valderline Souza, com o plantio das mudas, que está previsto para acontecer no período chuvoso, entre os meses de outubro a dezembro, a expectativa é alcançar maior rendimento na produção e prolongar o período de colheita de açaí no município.

As doações das mudas foram destinadas aos agricultores familiares cadastrados no ‘Projeto Prioritário para a Cadeia Produtiva do Açaí’ que está em execução no município, desde o ano passado. Das duas mil mudas entregues, 1,2 mil são da espécie BRS pai d’égua e 800 da espécie precatória (açaí solitário, espécie mais comum no Amazonas), segundo informou Valderline.

“Os agricultores cadastrados no projeto já participaram de diversas ações como palestras, reuniões para mapeamento das produções, cursos de boas práticas de manejo da cadeia produtiva do açaí, além do acesso a financiamentos destinados ao custeio da produção”, destacou a gerente.

Valderline ressalta que, até o momento, foram 10 financiamentos aprovados e contratados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) para o custeio da produção de açaí dos agricultores participantes do projeto. Os recursos somam um montante de R$ 103.176,00, que está sendo destinado a atividades como a limpeza e manutenção dos terrenos de cultivo.

Este ano, o objetivo é viabilizar o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) para esses agricultores a fim de facilitar o acesso deles às ações e políticas públicas destinadas ao setor. “O Idam continuará dando assistência técnica e acompanhando esses agricultores que receberam as mudas e estão inseridos no projeto prioritário. Nesse trimestre, vamos dar continuidade à programação com mais reuniões e cursos”, relatou.