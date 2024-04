Programa “MP nas Universidades” é lançado à comunidade acadêmica

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), lançou o programa “MP nas Universidades”, na noite desta quinta (18), a discentes e docentes da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Idealizado pela Procuradoria-Geral de Justiça do MPAM, o programa visa estreitar os laços entre o Ministério Público do Amazonas e as instituições de ensino superior.





O evento inaugural contou com a palestra intitulada “Recrutamento, seleção e formação dos membros do Ministério Público em uma sociedade democrática”, proferida pelo chefe do Ceaf, promotor de Justiça João Gaspar Rodrigues, que coordena o programa.

Criado para promover o diálogo entre os membros do MPAM e a comunidade acadêmica, o programa foi recebido com entusiasmo pelos presentes: estudantes, professores e profissionais da área jurídica, que lotaram o auditório da Ulbra para participar do momento.

Em sua palestra, o promotor João Gaspar Rodrigues destacou a importância “de discutir os desafios enfrentados no recrutamento, seleção e formação dos membros do Ministério Público, especialmente em contextos democráticos”, além de ressaltar “a necessidade de uma constante atualização e aprimoramento dos profissionais que atuam nessa instituição, para garantir a efetividade de sua atuação em defesa da sociedade”.

A iniciativa é apoiada pelo procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, que destacou a ação como uma oportunidade de ampliar o conhecimento dos estudantes acerca do papel da instituição na promoção da Justiça e a proteção dos direitos da população.

“O programa MP nas Universidades oferece aos estudantes e à comunidade acadêmica a chance de se familiarizar com as funções e relevância do Ministério Público na promoção da Justiça e na manutenção do Estado democrático de direito”, enfatizou o procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.

No próximo dia 25 de abril, um grupo de universitários da Ulbra fará uma visita guiada às dependências do Ministério Público, na Ponta Negra.