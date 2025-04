Projeto leva inclusão sociodigital a comunitários de unidade de conservação em Manaus

Conexão, inclusão sociodigital e impacto econômico para pessoas que vivem na zona rural de Manaus é o objetivo do projeto-piloto “Ribeirinhos Conectados”. Por meio do projeto, um laboratório de informática com acesso à internet via satélite foi entregue aos moradores da comunidade Julião, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé – unidade de conservação municipal, à margem esquerda do rio Negro, com distância aproximada de 25 quilômetros de Manaus. O evento foi realizado por meio de parceria entre Prefeitura de Manaus, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e ReUrbi Socioambiental, na última terça-feira, 15/4.





O diretor do departamento de Áreas Protegidas e Mudança do Clima da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima), Paulo Farias, afirmou que a iniciativa vai ao encontro da necessidade de acesso à internet em áreas rurais, para capacitação de jovens e adultos. “Precisamos estar conectados para a nova realidade de empregabilidade, vencendo distâncias e desafios”, destacou.

Uma das comunitárias que será beneficiada com o projeto é a Jucelia dos Santos. A mãe de três filhos vende produtos agrícolas e pretende fazer cursos de empreendedorismo. “Eu vendo farinha, goma, tucupi, e a internet vai facilitar para todos nós”.

O laboratório de informática ficará sob administração da Associação Comunitária de Produtores Rurais da Comunidade Julião.

Inclusão sociodigital e sustentabilidade

A ReUrbi é uma empresa que atua com logística reversa em todo o Brasil, sediada em Jacareí (SP). O coordenador de Operações, Wanderson Skrock, afirma que o modelo de negócio é comprometido com a responsabilidade ambiental e social, com a transparência e valorização dos descartes de equipamentos de TI e Telecom de empresas, pessoas físicas, organizações governamentais e do 3º Setor.

Ele explica que o projeto-piloto “Ribeirinhos Conectados” é somado à missão do Iris – Instituto ReUrbi de Inclusão Sociodigital, que já apoiou mais de 300 projetos em todas as regiões do Brasil, com a doação de quase 4 mil equipamentos seminovos. Wanderson destaca os propósitos de acesso à tecnologia e às oportunidades que elas oferecem, além da logística reversa e da economia circular.

“Materiais eletrônicos que seriam destruídos e, com certeza iriam agredir o meio ambiente, são recolhidos pela ReUrbi e transformados em novo de novo, para uso de pessoas que precisam”.

Além da Associação Comunitária de Produtores Rurais da Comunidade Julião, a São Francisco do Bujarú, também no baixo rio Negro, foi beneficiada com a ação de inclusão sociodigital.

O consultor da Unesco, Miqueias Santos, destacou que os comunitários só têm a ganhar com a iniciativa. “Estão sendo dadas oportunidades únicas para as crianças, jovens e adultos, de terem cursos a distância e se desenvolverem”, finalizou.