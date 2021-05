Projeto Potência Feminina vai capacitar mulheres chefes de famílias

Mulheres que residem nas unidades habitacionais e em áreas de intervenção do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e no seu entorno tiveram uma aula inaugural nesta quarta-feira (5) do projeto Potência Feminina. As capacitações são realizadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), em parceria com a Associação das Donas de Casas do Estado do Amazonas (ADCEA) e com o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME).

A aula inaugural aconteceu na sede da unidade, localizada no Centro de Manaus. Cerca de 25 mulheres que residem nos residenciais do Prosamim e na Comunidade da Sharp participaram do primeiro dia de aula do projeto, que visa capacitar mulheres chefes de famílias sobre empreendedorismo, empregabilidade e tecnologia; incentivando alternativas de negócios, geração de renda e o empoderamento feminino.

As capacitações são oferecidas de forma gratuita e on-line, porém, para as mulheres que não têm acesso à internet em suas residências ou têm dificuldades em acompanhar as aulas de casa, foram disponibilizados os escritórios locais de gestão compartilhada, os Elos. A assistente social da UGPE, Alinny Lima, explica que a aula inaugural foi realizada para passar informações sobre os conteúdos das aulas do projeto.

O projeto tem o objetivo de capacitar mulheres a partir de 16 anos, focando na qualificação da parte comportamental e gerencial para mulheres que estão fora do mercado de trabalho e querem abrir seus negócios ou impulsionar os seus pequenos empreendimentos. Apesar das aulas terem iniciado, as inscrições do projeto “Potência Feminina” ainda estão sendo realizadas por meio do site www.potenciafeminina.net.br.