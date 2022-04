Quadrilha é presa com diversas armas, granadas e drogas no Iranduba

MANAUS – As equipes da Secretaria de Segurança, (SSP), receberam informações de que um indivíduo conhecido como “Calabresa” estaria armado em um veículo taxi de modelo Celta de cor amarela e placa OAB-1050 na Av. Rio Madeira, municipio de Iranduba-Am.

As equipes então deslocaram ao local e conseguiram abordar o veículo suspeito e nele estavam, Carlos Augusto dos Santos Amorim, 35 anos “vulgo Calabresa”, e Atacelio Mendonça de Jesus, 47 anos “que conduzia o veículo”.

Com Calabresa foi encontrado uma pistola cal. 9mm com carregador contendo vinte munições. Calabresa então informou às equipes que possuía duas granadas em uma residência na Rua Pericles Morais, Bairro Cidade Nova e duas espingardas cal. 12 escondidas em uma casa abandonada na Comunidade Cristo Rei, ambos os endereços em Iranduba.

As equipes confirmaram as informações e encontraram os armamentos e o Grupamento Marte/PMAM foi acionado para os procedimentos cabíveis em relação ao artefato explosivo.

Calabresa também indicou uma residência na Rua Francisco Nicolau, n° 51, Bairro Morada do Sol, onde supostamente alguns membros de facção criminosa estariam escondidos e armados.

As equipes então foram no local indicado e abordaram, Artur Muniz Guimarães, 24 anos, Thiago Fragata dos Santos, 19 anos, Anderson Alves Bastos, 30 anos e André Luis Tavares Queiroz, 24 anos, e com eles foi encontrado drogas.

Thiago Fragata conduziu as equipes até a residencia de Carlos Mateus Souza de Castro, 21 anos, sendo este último abordado quando tentava se evadir do local em uma motocicleta de placa NPA-4816, com Carlos Mateus foi apreendido mais duas armas de fogo, sendo uma espingarda cal. 16 e um rifle cal. 22.

Diante dos fatos os infratores foram conduzidos e apresentados no 31° DIP para providências cabíveis.

Com informações – Correio da Amazônia