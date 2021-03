Raylan Barroso e Rogerio Marinho articulam recursos para combater cheia em Eirunepé

Cumprindo agenda em Brasília, o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, se reuniu nesta terça-feira, 9 de março, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para articular apoio e recursos federais para amenizar os impactos da cheia no município, que hoje já tem pelo menos 16 mil pessoas afetadas.

Acompanhado pelos membros da bancada federal do Amazonas, o prefeito explicou a situação da cidade do interior ao ministro, que garantiu a publicação da situação de emergência no Diário Oficial da União (DOU) para que o suporte do Governo Federal seja enviado o mais breve possível ao interior.

“Estamos vivendo a maior cheia de todos os tempos em nossa cidade. Quase cinco mil famílias tiveram suas casas invadidas pelas águas e a situação está sendo agravada pela pandemia que nós enfrentamos neste momento. Agradeço ao presidente Bolsonaro por nos encaminhar o ministro Rogério, que se prontificou em ajudar no que for possível, com ajuda humanitária e financeira”, afirmou Raylan, que ainda agradeceu aos parlamentares do Amazonas pelo suporte em Brasília.

O ministro Rogério Marinho garantiu que o suporte necessário será dado à Eirunepé e aos municípios do Amazonas, muitos em situação de emergência causados pelas cheias do Estado. “O prefeito nos mostrou como a pandemia piorou um cenário que já é difícil para qualquer prefeitura enfrentar sozinha. Por determinação do presidente, que se solidariza com todos os brasileiros, nós faremos nossa parte para ajudar no que for possível”, disse ele.