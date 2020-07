Reforma na prefeitura de Barreirinha vai custar mais de R$ 3 milhões

Para reformar a sede da prefeitura e adquirir outros equipamentos e serviços, Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus) vai desembolsar mais de R$ 3,4 milhões. O prefeito Glênio Seixas vai comprar máquinas pesadas, carteiras escolares e transporte fluvial.

O montante vai ser distribuído para sete empresas. Somente a locação de máquinas pesadas vai custar R$ 225 mil e o contrato deve durar cinco meses.

As carteiras para a rede municipal de ensino vão ser compradas por R$ 149 mil. No entanto, as aulas das escolas da prefeitura ainda não têm previsão de retorno em Barreirinha.

O contrato mais caro ficou para a contratação na área fluvial. Quatro empresas farão o transporte de passageiros e cargas no município pelo valor de R$ 2.188.800,00.

A reforma na sede da prefeitura vai custar R$ 800 mil. O prédio passará por ampliação e adequação.