Região Norte pode ser afetada pelo fenômeno La Niña

O fenômeno La Niña tem 49% de chance de chegar ao Brasil entre junho e agosto e 69% de possibilidade se estabelecer de julho a setembro e impactar a região Norte. A estimativa é da Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA).





O fenômeno pode provocar chuvas acima da média no Norte e Nordeste do Brasil. O La Niña traz risco de estiagem no Sul do Brasil, Argentina e Uruguai durante o verão, assim como o risco para uma geada tardia.

Desde o fim de abril, com o fim do El Niño, o Brasil está em período de “neutralidade climática”. O La Niña é o inverso do El Niño.

O La Niña ocorre quando os ventos alísios sopram com intensidade sobre o oceano Pacífico, deslocando a camada de água quente para o oeste. Os efeitos do La Niña são sentidos em diversas localidades, como é o caso do Brasil. No país, há um aumento no volume de chuvas no Norte e Nordeste, bem como secas e temperaturas muito elevadas na região Sul. No Centro-Oeste e Sudeste, os impactos variam. Mais recentemente, a ocorrência do La Niña provocou chuvas intensas e queda de temperatura no verão.